Mit rund 15.000 (!) Mitgliedern sind sie eine der größten Facebook-Communitys der Stadt: Die Grazer Mamas, die Daniela Huber-Peter (MaFee) 2012 gründete, als ihr als Jungmama die Decke auf den Kopf fiel. Schon bald waren es tausende Mütter, die sich über Erziehungsfragen austauschten, Erfahrungsberichte teilten und über alles mögliche diskutierten. Auch Untergruppen zum Wichteln oder für einen Online-Marktplatz wurden gegründet, mittlerweile betreibt man dazu eine Instagram-Seite mit Witzen, Gewinnspielen und Spielplatz-Tests, die auch schon mehr als 2.117 Follower erreicht.

Jetzt gehen die Grazer Mamas offline, um sich im "richtigen Leben" zu treffen. Geplant wäre eigentlich nur ein erstes "kleines" Zusammenkommen nach den Covid-Einschränkungen gewesen, eventuell in Verbindung mit einem Flohmarkt. Nun hat sich das Treffen der Facebook-Gruppe der „Grazer Mamas“ zu einem der größten Familienfeste Österreichs entwickelt.

Kunterbuntes Programm

Auf der Suche nach einem geeigneten Ort wurden die Social-Media-Mamas im Center West fündig: Gemeinsam mit dem Einkaufszentrum hat man ein buntes Familienprogramm für den Samstag, dem 4. März, auf die Beine gestellt. Los geht es ab 10 Uhr mit einem Kinder-Flohmarkt mit rund 100 Verkaufsständen, vielseitigen Beratungen bis hin zum Kangatraining zum Mitmachen sowie Spaß und Action für die Kleinsten und Kleinen. Gas geben können die Kinder unter anderem beim Bobby-Car-Parcours, im Holzzirkus werden kleine Werkstücke gebastelt und das „Flip Lab“ lädt zum kostenlosen Trampolin-Bungee ein. Dazu kommt Lustiges wie Kinderschminken, Teddy-Kuscheln oder spannendes Rätsel-Lösen im Braination. Am Glücksrad warten zudem zahlreiche Preise für Groß und Klein sowie als Hauptgewinn eine Geburtstagsfeier im „Flip Lab“ für 10 Kinder.

Da freut sich auch Center West Manager Martin Wittigayer: Das Einkaufszentrum sei schon immer ein Ort gewesen, "an dem es um so viel mehr geht als nur um das Einkaufen." Ein Tag wie der 4. März, der ganz im Zeichen der Mamas, Papas und Kinder steht, passe perfekt in das Programm.