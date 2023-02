Wenigstens ist beim Fotoshooting das Eis nicht weggeschmolzen: Bei gerade einmal 3 Grad draußen startete Charly Temmel am Montagvormittag in die Eissaison 2023. Was der als "Eiskönig" bezeichnete Wahlkalifornier dabei heuer auftischte? Einerseits gibt es neue Sorten ("Nachdem im Vorjahr die Salzburger Nockerln gegangen sind, dass es nur so raschelt, legen wir heuer Marillenknödel nach"), andererseits neue Preise. Die Kugel kostet teuerungsbedingt 2,20 Euro statt 1,90 Euro - "wir geben aber immer noch die größten Kugeln in Graz", betont Temmel.