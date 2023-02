In seiner Funktion als Finanzstadtrat ist er mit Finanzdirektor Johannes Müller gerade darum bemüht, das Grazer Budget zu stabilisieren. Doch auch als Personalstadtrat hat es Manfred Eber (KPÖ) mit einer schwierigen Baustelle zu tun, wie er jüngst in einem Hintergrundgespräch offenbarte: "In den nächsten zehn Jahren wird rund ein Drittel der Beschäftigten der Stadt in Pension gehen. Und wir tun uns - nicht nur etwa bei der Holding Graz mit Busfahrer-Nachwuchs schwer - auch in vielen Bereichen des Magistrats wird es immer schwieriger, Personal zu finden. Das wird für die Stadt wirklich eine Herausforderung."