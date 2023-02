Offenbar traf die Teuerungswelle nicht alle von uns im gleichen Ausmaß - vielleicht aber sind die Topwerte, die der Handel im Rückblick auf 2022 verkündet, auch das Ergebnis einer Art "Selbstbelohung" der Kunden in Krisenzeiten. Fakt ist jedenfalls, dass die Kassen klingelten. Auch in den Einkaufszentren in und rund um Graz. So gab Heike Heinisser, Center-Leiterin im Shopping Nord in der Wiener Straße, in einer Aussendung gleich mehreree Pluszahlen bekannt: "Wir konnten im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von plus 9,5 Prozent im Vergleich mit dem Jahr zuvor verzeichnen." Im Lebensmittel-Sektor habe der Anstieg gar 15 Prozent ausgemacht. Damit nicht genug, so Heinisser: „Uns hat natürlich auch die Umsatzentwicklung im Vergleich mit dem letzten ,normalen' Jahr 2019 interessiert. Auch da durften wir einen minimalen Zuwachs honorieren, im Dezember sogar eine Steigerung von 4,6 Prozent was uns doch positiv überrascht hat“.