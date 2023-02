Das einzige Ehrengrab am Schloßberg ist jenes des Schriftstellers Rudolf Hans Bartsch (1873–1952). Es befindet sich beim "Ägyptischen Tor" und ist in die Festungsmauer eingelassen. Heuer jährt sich der Geburtstag des Schreibers zum 150. Mal. Bartsch wurde von der Historischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaft attestiert, "fast berühmt" geworden zu sein. Trotz seiner Schubert-Biografie "Schwammerl" (1912) und dem 1908 erschienenen Roman "Zwölf aus der Steiermark" ist er heute jedoch nur noch einem kleinen Kreis an Bibliophilen ein Begriff.