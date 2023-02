Temperaturen im zweistelligen Minusbereich – derzeit gibt es in Graz die wohl kältesten Nächte dieses Winters. Für Leute, die auf der Straße leben, können diese Temperaturen lebensbedrohlich werden.

Darauf weist man nun wieder bei den Vinziwerken und der Caritas hin. Und man betont, dass niemand auf der Straße bleiben müsse, dass man alle Obdachlosen und andere Bedürftige unterbringen könne.

Das Kältetelefon der Caritas

Die Caritas betreibt wieder, wie in jedem Jahr zwischen Mitte November und Ende März, ihr Kältetelefon (Tel. 0676-880 158 111).

Unter dieser Telefonnummer können Passanten melden, wenn ihnen eine Person unterkommt, die bei der aktuellen Kälte Hilfe benötigen könnte. Laut Caritas gab es im Jänner 87 Anrufe, im Schnitt also knapp drei pro Tag. "Es ist ein Hilfsangebot", erklärt Jakob Url, Leiter der Winternotschlafstelle und des Kältetelefons der Caritas. Er betont aber auch: "Wir sind keine Blaulichtorganisation. Wenn Gefahr im Verzug ist, etwa bei einem medizinischen Notfall, ist es wichtig, Polizei oder Rettung anzurufen."

Manche können und wollen keine Hilfe annehmen

Bei der Caritas sind täglich zwischen 18 und 24 Uhr drei ehrenamtliche Personen in der Stadt unterwegs, um Obdachlose mit warmem Tee und bei Bedarf mit Decken und Schlafsäcken zu versorgen. "Wir versuchen natürlich, die Menschen zu überreden, in die Notschlafstellen der Caritas oder der Vinziwerke zu kommen." Dieses Angebot sei allerdings freiwillig – und so manche "Überlebenskünstler" würden laut Url auch eisige Nächte lieber im Freien verbringen.

Die Caritas bietet in ihren Notschlafstellen in Graz und Leoben rund 100 Betten an, für Männer und getrennt davon auch für Frauen und Kinder bzw. Jugendliche und junge Erwachsene.

"Wir bringen alle unter"

Sogar um die 240 Betten gibt es in den Einrichtungen der Vinziwerke. "Wir sind im Winter gut ausgelastet", sagt Pressesprecherin Svjetlana Wisiak. "Aber wir bringen natürlich immer alle unter. Wir sind sehr gut vernetzt mit der Caritas und anderen Einrichtungen." Im Winter sperrt das Vinzinest bereits um 12 Uhr auf. Erreichbar sind die Vinziwerke unter der Telefonnummer (0316) 585 800.

Übrigens: Rund 600 ehrenamtliche sind bei den Vinziwerken tätig. Man sucht aber laut Koordinatorin Amrita Böker dringend weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Dienste an Nachmittagen, Nächten und Wochenenden. "Es sind keine Vorkenntnisse notwendig." Man werde von erfahrenen Ehrenamtlichen eingeführt und begleitet.

Auch bei der Caritas ist man für Unterstützung dankbar.