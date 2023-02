Im Gegensatz zu weitaus kleineren Städten wie Klagenfurt oder auch Wiener Neustadt sind die ganz großen Höhepunkte in diesem Grazer Konzertjahr eher rar gesät. Nun ist aber doch noch ein Highlight für den Sommer 2023 dazugekommen: Wie die Grazer Messe bekanntgab, werden Gert Steinbäcker und Wolfgang Ambros am 7. Juli ein Doppelkonzert in der Freiluftarena B spielen.

Die "Schifoan"-Legende und "Das erste S von STS" zählen unbestritten zu den bekanntesten und beliebtesten Liedermachern Österreichs. Durch ihre jahrelange Zusammenarbeit gelten Ambros und Steinbäcker zudem als ein eingespieltes Team. Mit Songs wie Ambros' „Da Hofa“, „Es lebe der Zentralfriedhof“ und „Zwickt’s mi“ sowie großen STS-Klassikern wie „Großvater“, „Irgendwann bleib i dann dort“ oder „Kalt und kälter“ darf man sich auf eine Setlist voller großer Austropop-Hits und großer Gefühle freuen.

Steinbäcker - den die Kleine Zeitung Graz kürzlich auch für sein Lebenswerk ausgezeichnet hat - bestreitet in diesen Tagen seine Abschiedstournee durch Österreich und wird sich künftig nur noch ausgewählten, exklusiven Projekten widmen, zu denen auch die Doppelkonzerte gehören: Neben Graz treten die beiden im Sommer 2023 auch auf der Festung Kufstein, beim Schloss Rosenburg im niederösterreichischen Kamptal, und im Schloss Hof nahe der slowakischen Grenze auf.

Der Vorverkauf läuft bereits über Öticket - Tickets können u. a. über den Kleine-Zeitung-Ticketshop bestellt werden.