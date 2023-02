Warnungen und Berichte über Betrügereien kursieren laufend, und erst einen Tag zuvor hatte das Landeskriminalamt Steiermark erneut vor einer "Welle" an Betrugsversuchen im Ballungsraum Graz und Graz-Umgebung gewarnt. Einer 64-Jährigen aus dem Bezirk Geidorf wurde trotzdem Opfer einer haarsträubenden Betrügerei – sie hat am Donnerstagmittag unbekannten Tätern ihren gesamten Goldschmuck, um ihrer Tochter zu helfen, die angeblich in Nöten sei.

Frau wurde sogar mit weinender "Tochter" verbunden

Kontaktiert wurde die Frau am Donnerstag gegen 11.30 Uhr. Die Täter gaben sich als Polizei aus und manipulierten ihr Opfer auf ganz besonders dreiste Weise – so, dass sie nicht einmal die Chance hatte, nachzudenken oder ihre Tochter direkt zu kontaktieren: "Ihre Tochter ist für einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verantwortlich", sagten die falschen Polizisten zu ihr am Telefon – und verbanden sie sogar kurz mit der vermeintlichen Tochter, die heftig weinte, weshalb die Mutter wohl auch nicht erkannte, dass es sich um eine ganz andere Person handelte.

Danach musste das Opfer seine Handynummer bekannt geben und am Festnetztelefon dranbleiben. Zugleich klingelte auch schon das Handy: Ein angeblicher "Anwalt" war am anderen Ende der Leitung, der angab, ihre Tochter zu vertreten. Er könne die Tochter vor dem Gefängnis bewahren, es müsse aber eine Kaution bezahlt werden.

Falscher "Anwalt" fragte nach Schmuck für Kaution

Genügend Bargeld hatte die Frau allerdings nicht zu Hause, daher fragte der "Anwalt" nach Schmuck. Diesen musste das Opfer sogar abwiegen und in Samtsäcke verpacken. Danach wurde sie angewiesen, vor ihr Haus zu gehen und es dort einem anwesenden Boten zu übergeben.

Erst nach Übergabe die echte Tochter kontaktiert

Zur Übergabe kam es gegen 13 Uhr: Ein unbekannter Täter nahm den Schmuck entgegen und ging davon. Auch nach dieser Übergabe musste das Opfer die Telefonverbindung für rund 45 Minuten aufrecht halten, erst dann beendete sie das Telefonat von selbst. Die Grazerin wurde misstrauisch und rief ihre tatsächliche Tochter an. Erst dann bemerkte sie, dass sie Opfer einer Straftat geworden ist.