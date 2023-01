Die Debatte in der steirischen Kinderbetreuung nimmt kein Ende. "Wir haben es heute überraschend aus den Medien erfahren", sagt Barbara Gartner-Hofbauer vom privaten Träger "Rettet das Kind Steiermark" Freitagfrüh. Gemeint ist die 1000 Euro-Coronaprämie, die die Stadt Graz nun ihren Pädagoginnen und Betreuerinnen ab September auszahlen will. Das Geld dazu soll aus frei gewordenen Mittel der neuen steiermarkweiten Krippen-Sozialstaffel kommen. Allerdings: die Prämie kriegt nur, wer in einer städtischen, also öffentlichen, Einrichtung arbeitet.