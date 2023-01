Wer regelmäßig Freitagnachmittag in der Stadt mit dem Pkw unterwegs ist, hat möglicherweise schon Bekanntschaft damit gemacht: Der "Auto:frei:tag" ist eine monatliche Kundgebung, bei der Aktivistinnen und Aktivisten eine Grazer Straße sperren, um für mehr autofreie Straßen zu kämpfen.

Damit man eine andere Gestaltung des Straßenraumes vorstellbar mache, gebe es neben Reden und Protestliedern auch verschiedene andere Aktivitäten wie Spiele oder kulturelle Angebote, die Menschen auf der Straße zusammenbringen und zum Mitmachen und Mitgestalten anregen sollen. Auf dem Programm steht aber auch ein Vortrag zum Uniprojekt "Superblock Rechbauerviertel – Konzept zur Verkehrsberuhigung Deines Grätzels".

Rechbauerstraße von 14 bis 20 Uhr gesperrt

Diesen Freitag findet der "Auto:frei:tag" ab 14 Uhr in der Rechbauerstraße statt – parallel zur Mandellstraße, in der die Protestreihe begonnen wurde. Es kommt daher in der Zeit von 14 bis ca. 20 Uhr zu einer Totalsperre der Straße zwischen Haydngasse und Sparbersbachgasse.

Wirtschaftskammer empört

Die Aktionen stoßen aber auch auf immer mehr Widerstand, so zeigt sich die Wirtschaftskammer Graz zuletzt grob verärgert über diese als Demonstration "getarnten Straßenfeste". Die Organisatoren würden sich durch die Anmeldung als Protest alle Auflagen sparen, die man für ein Fest sonst einhalten müsse.