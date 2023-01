In dieser Zentrale geht es wahrlich nicht immer so fein zu. Da schüttet schon einmal ein unfreiwilliger „Kunde“ wütend heißen Automatenkakao über die Budel, ein Schokoschock der Gottlob nur die Computertastatur verpickt hat. Oder ein nur halb so prominenter wie präpotenter Konzernsprecher bläst sich auf, erhebt zornig die Stimme und tönt: „Sie wissen wohl nicht, wer ich bin?“ – „Doch, doch“, sagt Franz Wuthe dann gelassen: „Einer, der sein Fahrzeug widerrechtlich abgestellt hat.“