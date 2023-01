Die 67-Jährige aus Wien wollte den Freitagabend mit einem Besuch in der Grazer Oper ausklingen lassen. Stattdessen wurde sie Opfer eines Raubüberfalles. Vor der Oper am Kaiser-Josef-Platz entriss ihr ein vorerst noch unbekannter Täter ihre Handtasche. Die Frau kam dabei zu Sturz und erlitt eine Wunde am Hinterkopf. Der Täter flüchtete Richtung Stadtpark.