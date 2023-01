Gegen 14.07 Uhr brach am Donnerstagnachmittag ein Feuer in einem Wohnhaus im Glaserweg in Graz-Straßgang aus. Als die Grazer Berufsfeuerwehr eintraf, schlugen Flammen aus den Fenstern des Erdgeschosses. Vier Personen (74, 46, 26 und 85 Jahre alt) wurden verletzt, eine schwer und drei leicht.