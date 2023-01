Feuer in Wohnung in Graz-Lend: Drei Personen von Rettung versorgt

In einer Erdgeschoßwohnung in der Wiener Straße ist es am Donnerstag zu einem Zimmerbrand gekommen. Die Nachbarn hatten das Feuer mit Feuerlöschern in Schach gehalten, danach mussten aber drei Personen vom Rettungsdienst versorgt werden.