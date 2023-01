Gute, laute Stimmungsmusik, ein Haufen Freunde und immer ein paar neue Gesichter. Es war Ende der 1980er und Anfang der 1990er manchmal fast wie in einem privaten Partykeller, wenn man in der Stempfergasse 1 die Stiege hinuntergegangen ist. Doch war man in einer der damals angesagtesten Innenstadt-Kneipen: Dem Urbanikeller, wo manchmal auch noch Schülerinnen und Schüler hingekommen sind, aber eigentlich die Studierenden das Sagen hatten. Viele der jungen Stammgäste und vom Personal von einst sind heute hohe Beamte im Land oder bekannte Stimmen aus dem Radio. Doch in den letzten rund 15 Jahren war der Urbanikeller vom Stadtplan der Grazer Nachtvögel lange verschwunden. Es gab ihn allenfalls als Partykeller für private Feste ...