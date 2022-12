Ruckerlberggasse Ecke Rapoldgasse: Es ist eine gute Adresse, in toller Lage, an der heuer wohl der Baustart für zehn Wohnungen erfolgen wird. Der Bauträger Wohnraumwerk hat längst alle Bewilligungen in der Tasche, die Wohnungen sind dieser Tage in den Verkauf gegangen. Die Preise - mit Graz Niveau - sind durchaus gehoben und reichen von rund 465.000 Euro (für 60 Quadratmeter) bis zu 1,2 Millionen Euro (für 131 Quadratmeter). Auch eine Tiefgarage wird errichtet.

Das Einfamilienhaus und der große Garten in der Ruckerlberggasse 14 werden bald Geschichte sein, der zweite Block entsteht am Nachbargrundstück, wo ein Holshaus abgerissen wird. © Hecke

Dass auf diesen Villengrundstücken mit großen Gärten aber nun zwei dreigeschoßige Blöcke mit aufgesetzten Penthäusern in der vierten Etage entstehen sollen, gefällt nicht jedem. "Im positiven städtebaulichen Gutachten steht drinnen, das Projekt füge sich gut ein. Ich frage mich schon, wo hier sonst solche Blöcke stehen", ärgert sich Karin Steffen, Obfrau des Schutzvereins Ruckerlberg und bangt um den Charakter des Villenviertels, der in Gefahr sei.

Stadtplanung gab grünes Licht, weil sich die Blöcke gut in die Umgebung einfügen würden © Wohnraumwerk

Die Villen, die vor dem Abbruch stehen, sind nicht geschützt, die Altstadtschutzzone beginnt erst nördlich der Ruckerlberggasse, weiß die stellvertretende Stadtplanungschefin Elisabeth Mahr: "Und für dieses Areal gibt es auch einen Bebauungsplan." Für die Grundstücke des oben genannten Neubauprojektes gibt es aber keinen.

Schon das nächste Neubauprojekt in Vorbereitung

Beim Schutzverein Ruckerlberg ist man aber schon über das nächste Projekt besorgt. Denn nur unweit von diesem Projekt, eben nördlich in der Schutzzone mit Bebauungsplan, ist der nächste Villenstandort angezählt. Das Plakat des Investors hängt schon auf der Fassade. "Hier soll angeblich ein Doppelhaus errichtet werden", sagt Steffen. Der Investor war für uns nicht zu erreichen. Im Bebauungsplan werden in diesem Gebiet bei einer Dichte von 0,4 bis zu drei Geschoße mit einer Gebäudehöhe von bis zu 10,50 Metern (Traufenhöhe) ermöglicht, plus ein zurückversetztes Penthouse mit Flachdach (Die Gesamthöhe liegt dann bei 14 Metern).

Auch diese Villa wird wohl bald abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt © Bernd Hecke

Kopfschütteln über die Politik

Schutzverein-Obfrau Steffen ärgert sich jedenfalls über die neue Stadtregierung, die eigentlich Maßnahmen gegen die Bauwut versprochen habe: "Ich weiß schon, dass das alles nicht so einfach geht. Aber zumindest gebietsweise hätte ich mir schon raschere Aktionen erhofft."

"Es braucht eine Zwei-Drittel-Mehrheit"

Diskutiert wurde ja sogar ein gebietsweise Baustopp, Eingriffe in den Flächenwidmungsplan bis hin zu einer flächendeckenden Bebauungsplanpflicht. Die zuständige Stadträtin, die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hat kurz vor Weihnachten eine Studie mit Bestandsaufnahme zum Wohnbau präsentiert und angekündigt, an welchen Schrauben sie drehen wolle. Doch bisher blieb es stets bei Ankündigungen, nächstes Jahr soll nun Bewegung in die Sache kommen. "Wir verstehen die Ungeduld. Aber für Änderungen im Stadtentwicklungskonzept und im Flächendwidmungsplan braucht es im Gemeinderat eine Zwei-Drittel-Mehrheit", heißt es aus dem Büro Schwentner: "Das bedeutet, es ist wichtig hier möglichst alle Parteien an Bord zu bekommen." Im ersten Halbjahr 2023 solle das gelingen.