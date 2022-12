1. Ab 1. März 2023 gibt es keine Grazer Jahreskarte mehr für Bus und Tram. Was heißt das für die Fahrgäste?

Verkehrsverbund, Graz Linien und die Rathaus-Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ wollen die Fahrgäste auf das Klimaticket Steiermark umlenken, das in der ganzen Steiermark gültig ist. Das kostet ab 1. März regulär nur mehr 468 Euro (bis dahin: 588 Euro). Die Stadt fördert den Kauf für alle mit Hauptwohnsitz in Graz mit 100 Euro. Macht also dann für Grazerinnen und Grazer: 368 Euro.