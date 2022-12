Ihre Tage in der Plabutscherstraße sind gezählt. Wie vereinbart räumen die Künstler und Künstlerinnen, die sich zum Kollektiv "Aporon 21" zusammengeschlossen haben, mit 31. Dezember ihre Ateliers und Büros. Zwei Jahre lang konnten sie in einem großen, leerstehenden Möbelhaus in Gösting werken. Der Bauträger, der nun am Areal des ehemaligen Gewerbezentrums ein Wohnprojekt errichtet, hatte ihnen die weitläufigen Räumlichkeiten zur Zwischennutzung überlassen.

Herbergssuche im Rathaus

Der Auszug mit Jahresende war stets eingeplant. "Wir haben prinzipiell auch ein neues Quartier gefunden, aber die Sache zieht sich in die Länge und wir haben nur eine mündliche Zusage. Wenn es so weiter geht, stehen 20 freischaffende Künstler und Künstlerinnen auf der Straße", unterstreicht Igor F. Petkovic, künstlerischer Leiter von Aporon 21. Um die Dringlichkeit seines Anliegens zu verdeutlichen, hat sich das Kollektiv diese Woche auf vorweihnachtliche Herbergssuche begeben und dabei im Büro von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) vorbeigeschaut. "Wir haben eine Petition übergeben. Es braucht Wertschätzung für freischaffende Künstler und es muss in einer Stadt Freiräume geben, die Kunst und Kultur bespielen können", so Petkovic.

Aufwertung mit Kunst und Kultur

Ob es mit den avisierten Räumen noch klappt oder sich eine Alternative auftut: Bei Aporon 21 ist man davon überzeugt, dass nicht nur die Künstler selbst von der Zwischennutzung einer leerstehenden Immobilie profitieren, sondern auch die Besitzer. "Für uns liegt der Vorteil darin, dass wir im Rahmen eines Prekariumsvertrags maximal Strom und Betriebskosten zahlen, alles andere wäre für uns auch gar nicht leistbar. Der Besitzer kann sich auf die Fahnen heften, dass er für einen bestimmten Zeitraum Leerstand mit Kunst und Kultur aufwertet und der Gesellschaft etwas zurückgibt", unterstreicht Petkovic.

Parallelprogramm vom steirischen herbst

Was dabei herausschauen kann, zeigte "Aporon 21" im Herbst. Im temporären Atelier "Vermöbl XXL" zeigten dreißig Künstlerinnen und Künstler im ehemaligen Möbelhaus Arbeiten, die vor Ort entstanden waren. Die bemerkenswerte Ausstellung war Teil des Festivals "prekARTe", das im Parallelprogramm vom steirischen herbst lief.