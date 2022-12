Gleich mehrere Nachbarn hatten am Samstagabend Alarm geschlagen: In der Naglergasse im Herz-Jesu-Viertel war es kurz nach 19.30 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon gekommen.

Die Berufsfeuerwehr Graz wurde mit dem Stichwort "Zimmerbrand" alarmiert, fünf Fahrzeuge rückten mit 23 Mann aus. Als die Einsatzkräfte anrückten, brannte das Feuer schon lichterloh – dennoch konnte der Brand rasch gelöscht werden. Gefährdet oder verletzt wurde niemand: Der Eigentümer der Wohnung war zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause. Die Brandursache ist unbekannt.

Am Montag brannte es auf einem Balkon in der Feldgasse © BF Graz

Weiterer Balkonbrand am Montag

Am Montag wurde die Berufsfeuerwehr Graz zeitgleich zu dem Verkehrsunfall auf der A2 zu einem weiteren Balkonbrand in die Feldgasse in Gries alarmiert. Mehrere Notrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand unter schwerem Atemschutz und hielten in der Wohnung Nachschau: Dabei wurde eine Person vorgefunden und durch den Atemschutztrupp gerettet. Diese wurde in weiterer Folge dem Rettungsdienst übergeben. Der Brand konnte im Anschluss rasch gelöscht werden.

Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 5 Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz.

Eine Flüssiggasflasche war auf einer Baustelle in Brand geraten © BF Graz

Einen weiteren Einsatz hatte die Einsatzkräfte am Montagvormittag geleistet: Die Berufsfeuerwehr war zur einer brennenden Gasflasche auf einer Baustelle in Liebenau alarmiert worden. Laut Notrufern sollte dort eine Acetylenflasche brennen. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Die Flüssiggasflasche war bereits durch einen Bauarbeiter gelöscht worden. Die Flasche wurde gesichert und geborgen. Nach Kontrolle der tiefer gelegenen Bereiche mittels Mehrgaswarngerät konnte der Einsatz nach rund einer Stunde abgeschlossen werden.