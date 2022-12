Die Kollision passierte schon in den Morgenstunden des dritten Advent. Ein 19-Jähriger wollte eigenen Angaben zufolge gegen drei Uhr in der Früh bei der Kreuzung mit dem Schwarzen Weg die Triester Straße in Richtung Westen überqueren. Die Fußgängerampel habe grünes Licht gezeigt. Da sei aus dem Süden ein - vermutlich schwarzer - BMW auf ihn zu gekommen, habe ihn erwischt und sei dann einfach weitergefahren. Der junge Mann erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen an der linken Hand und musste im UKH nur ambulant behandelt werden. Von dem Fahrerflüchtigen fehlt aber jede Spur.

Die Polizei bittet daher nun Zeugen des Unfalles, sich beim Stadtpolizeikommando Graz, bei der Verkehrsinspektion 1 unter Tel. 056133/65-4100 zu melden.