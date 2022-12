Eigentlich herrschen dunkle Zeiten für finstere Gestalten in Graz: Zuerst wurde aus finanziellen Gründen der große Grazer Krampuslauf in der Herrengasse abgesagt, der wegen der Pandemie auch schon zwei Jahre pausiert hatte. Dann auch noch das Krampusfest, das in Eggenberg laut Veranstalter-Angaben gut 3000 Menschen angezogen hätte - er zog trotzdem kurzfristig die Notbremse, weil ihm die behördlichen Auflagen einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten.

Am Samstagnachmittag gab es aber dennoch zumindest ein kleines Krampus-Spektakel: Bundesrat Karlheinz Kornhäusl und die Grazer ÖVP hatten nach zwei Jahren Pause am Hasnerplatz in Geidorf den Nikolaus und ein paar Krampusse zu Gast - wobei man darauf Wert legte, dass der Krampuslauf zu 100 Prozent kindertauglich ist. Ziemlich gruselig waren die Gestalten aber dennoch, wie die Fotos zeigen.