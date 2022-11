Für die einen steht er ganz einfach für Weihnachtsstimmung, für die anderen für die US-amerikanische Kommerzialisierung des einst so stillen Fests. Fest steht aber: Der Weihnachtstruck von Coca-Cola ist eine Ikone. Dessen ist man sich auch beim Getränkekonzern bewusst, der den legendär beleuchteten Lkw aus der Garage geholt hat und diesen frisch aufpoliert auf Tour schickt: "Wir wissen von den Coca-Cola-Fans, dass der Coca-Cola Weihnachtstruck eine ganz große Bedeutung hat und für magische Momente sorgt", meint Anuscha Kapdi, Brand Managerin bei Coca-Cola Österreich. Der Wunsch, den Truck wieder in Österreich zu sehen, sei groß gewesen: "Sodass wir uns entschlossen haben, in diesem Jahr mit dem Coca-Cola Weihnachtstruck und natürlich dem Weihnachtsmann wieder einige Plätze in Österreich zu besuchen."

Zwei Stopps in Graz

Von Mitte November bis kurz vor dem großen Fest soll der Truck nun bei 18 Stopps Österreich in Weihnachtsstimmung versetzen – auch zweimal in Graz: Die Coca-Cola Weihnachtstruck-Tour macht am 22. November beim Lidl-Parkplatz in der Wiener Straße 196 Halt. Am 23. November fährt der Truck mit Weihnachtsmann am Beifahrersitz am McDonald’s Parkplatz in der Plüddemanngasse 62 ein.

Bevor der Truck mit dem Weihnachtsmann jeweils bei Einbruch der Dunkelheit auf den Plätzen einfährt, können die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsdorfes (Eröffnung jeweils um 14 Uhr) in einer riesigen Schneekugel für ihr persönliches Foto posieren und als Weihnachtspostkarte am Postamt verschicken. Zahlreiche Helferinnen und Helfer des Weihnachtsmannes unterstützen bei der Geschenke-Einpackstation beim Verpacken der Weihnachtsgeschenke. Beim Glücksrad gibt es außerdem die Chance auf weihnachtliche Überraschungen. Nachdem der Weihnachtsmann bei Einbruch der Dunkelheit im Weihnachtsdorf angekommen ist, freut er sich über ein gemeinsames Erinnerungsfoto mit seinen Besucherinnen und Besuchern.