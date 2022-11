"Das Auto hat beim Starten einen Höllenlärm gemacht, mir war gleich klar, dass da irgendetwas nicht stimmen kann", erinnert sich ein Grazer an seinen unerfreulichen Start in einen der vergangenen Tage. Sein erster Gedanke, da sein Wagen, der in einer ruhigen Seitengasse in Graz-Gries parkte, schon zwanzig Jahre auf der Motorhaube hat: Der Auspuff wird durchgerostet sein. In der Werkstatt wartete auf den Grazer und die Mechaniker dann ein Aha-Erlebnis. Jemand hatte den Katalysator herausgeschnitten, der zwischen Motor und Auspuffanlage angebracht ist.