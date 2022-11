Verrückt, wie die Zeit vergeht: Am Grazer Hauptplatz steht bereits der Christbaum.

Er sieht zwar noch ein wenig zerrupft aus, aber das wird schon. Der Christbaum wurde heuer von der Gemeinde Hirschegg-Pack angeliefert und stammt damit aus der Erlebnisregion Graz. Er wird in den nächsten Wochen geschmückt und herausgeputzt und am 26. November illuminiert. Spätestens dann stellt sich wohl auch die Vorweihnachtsstimmung ein.