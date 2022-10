Keine Kinder in Sportkleidung, sondern festlich gewandete Ehrengäste, unter die sich auch Bildungsminister Martin Polaschek mischte, tummelten sich am Freitag im Turnsaal des BRG Kepler. Das Grazer Realgymnasium feierte sein 150-jähriges Bestehen mit einem Festakt, kommende Woche lassen dann die Schülerinnen und Schüler „das Kepler“ hochleben.

„Die Schule wurde 1872 als Realschule in der damaligen Waisenhauskaserne gegründet, wo heute die Andräschule untergebracht ist“, blickt Direktor Franz Riegler auf die Anfänge der Bildungsinstitution zurück. 1896 wurde der Neubau in der Keplerstraße in Angriff genommen, vier Jahre später zog man schließlich an den neuen Standort um.

Heute drücken 747 Kinder im BRG Kepler die Schulbank. Dreiviertel davon sind nach wie vor Buben. Mädchen steht die Schule laut Chronik seit 1948 offen. Mathematik und Naturwissenschaften wurden von Anfang an groß geschrieben. „Wir waren die erste Schule, die Informatikunterricht angeboten hat“, weiß Riegler außerdem zu berichten. 2000 machte man mit der Einrichtung einer eigenen Sternwarte (siehe auch rechts) von sich reden.

Unter den Ehrengästen beim Festakt: Bildungsminister Martin Polaschek © Nadja Fuchs

In der Oberstufe stehen heute die Schwerpunkte Science sowie Informationstechnologie zur Auswahl. „Wir sind mitten in Lend, zu uns kommen auch Kinder mit anderen Erstsprachen als Deutsch. Was alle verbindet, ist ihr großes Interesse an diesen Schwerpunkten“, unterstreicht Riegler, der seit 2012 die Schule leitet.

Sternwarte & Museum: Unikat unter dem Dach

Schule ausgebaut, um dort neue Fachräume für Biologie, Chemie, Physik und Informatik einzurichten. Auf Initiative eines besonders engagierten Lehrers wurde im Zuge dessen auch ein Observatorium gebaut. Bis heute ist das BRG Kepler die einzige Schule Österreichs mit einer eigenen Sternwarte. Stolz ist man nicht nur darauf, sondern auch auf das „Young Science Gütesiegel“, das die Schule seit 2012 regelmäßig erhält.

Sternwarte und ein Museumsraum zu Johannes Kepler stehen bei der Langen Nacht der Museen übrigens allen Interessierten offen.

Die Keplerspatzen: 174 aktive Stimmen im Chor

Die Keplerspatzen gestalteten den Abend musikalisch © Nadja Fuchs

Vor mehr als einem halben Jahrhundert gegründet, sind die Keplerspatzen eine Institution. „174 aktive Keplerspatzen gibt es derzeit“, erzählt Ulrich Höhs, künstlerischer Leiter des Schulchors. Nahm man anfangs nur Buben auf, sind mittlerweile auch Mädchen mit an Bord. Die tiefen Stimmen bestreiten bereits erwachsene Chorsänger.

An der Qualität und am Zusammenhalt feilt man bei drei Proben in der Woche und vier gemeinsamen Singwochen im Jahr.

Das nächste Konzert des Ensembles steht am 6. November auf dem Programm. In der Stiftsbasilika Rein wird „Die Jahreszeiten“ von Joseph Haydn zu hören sein. Der Chor nimmt regelmäßig CDs auf.

Prominente Absolventen: „Ohne Nachspielzeit geschafft“

Unter den Maturanten und Maturantinnen des BRG Kepler sind auch prominente Namen zu finden. Landeshauptmann Christopher Drexler maturierte 1989 an der Schule. An die Arbeit für die Schülerzeitung „der Keppler“, die er mit Kollegen herausbrachte, erinnert er sich gern, ebenso an seine Jahre als Schulsprecher. Auch Ex-Landeshauptmann Franz Voves drückte am Kepler die Schulbank. SK-Sturm-Legende Günther Neukirchner: „Mathe hat mir getaugt und ich habe die Schule ohne Nachspielzeit geschafft.“ GAK-Stadionsprecher Mathias Pascottini: „Ich durfte im Kepler bei den Fußballturnieren erste Moderationserfahrungen sammeln.“