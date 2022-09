Es ist spannend, es ist cool, es ist ein Pionierprojekt“, umreißt Ingrid Gehrke die Aufgabe, die sie mit sichtbarer Freude anpackt. Als „Geburtshelferin“ der neuen AHS Reininghaus sperrt sie am kommenden Montag die neue Containerschule am Areal der MS/BG/BRG Klusemannstraße in Graz auf. In zwei ersten Klassen werden sich dort frischgebackene Gymnasiasten tummeln.