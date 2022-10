Morgenluft wittert ja die steirischen FPÖ um Parteichef Mario Kunasek, seit sie eine von ihr bestellte OGM-Umfrage in Händen hat, wonach es derzeit einen Dreikampf um Platz eins im Land gäbe (wir berichteten). Eine schwächelnde ÖVP, stagnierende SPÖ und erstarkte FPÖ würden laut dieser Sonntagsfrage (547 in einem Online-Panel befragte Wahlberechtigte ab 16 Jahre) mit je 24 Prozent der Stimmen ja Kopf an Kopf liegen. Die Blauen haben Wolfgang Bachmayers OGM aber auch Themenfragen abklopfen lassen, um ihr Agenda-Setting zu prüfen. Auch diese Antworten werden die schwarz-rote Koalition interessieren.