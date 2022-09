„Ist Gott eine Frau?“, „Kann man den Tod überleben?“ und „Was macht den Menschen menschlich?“ Derartigen Fragen widmet sich ein Museum im „Treffpunkt Philosophie“ des gleichnamigen Vereines in der Grazer Münzgrabenstraße, das am Freitag, dem 16. September, feierlich eröffnet wird (nähere Informationen im Infokasten). 130 Exponate, wie etwa eine 3500 Jahre alte Ka-Statue aus Ägypten oder eine Fruchtbarkeitsstatue aus Mesoamerika gehören der Privatsammlung des Vereins an.