Nicht nur die hitzegeplagten Bewohnerinnen und Bewohner von Dachgeschosswohnungen haben in den Sommermonaten heuer geschnauft: Heiße Nächte ließen viele an ein Durchschlafen nicht denken. Gleich zwei extrem warme – und somit körperlich sehr belastende – Tropennächte wurden hintereinander Ende Juni an der Messstelle Graz Universität registriert. In der Nacht des 28. Juni fiel die Temperatur nie unter 22,5 Grad Celsius (ein Rekordwert für die Stadt), in der Folgenacht nie unter 22,2 Grad. Beide Nächte schaffen es in die Top 5 der wärmsten Nächte der Grazer Messgeschichte (seit 1894).