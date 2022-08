In der Rolle der selbstbewussten Geschäftsfrau Alexandra Schwarzbach stößt die österreichische Schauspielerin Daniela Kiefer zum Cast von „Sturm der Liebe“: Am Mittwoch, dem 24. August 2022, hat die Grazerin um 14.25 Uhr in ORF 2 ihren ersten Auftritt in der ORF/ARD-Telenovela.