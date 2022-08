Tausende Autofahrer passieren diese Kreuzung am Joanneumring beim Radetzkypitz Tag für Tag. Und Tausende sehen seit Monaten die mit Planen verhüllten Werbelettern der Merkur-Versicherung. Hat da jemand Anleihe beim verstorbenen Verhüllungskünstler Christo genommen? Oder was soll das eigentlich sonst, fragten Leser nun bei der Redaktion der Kleinen Zeitung an. Und: "Fehlt da vielleicht eine Bewilligung?"