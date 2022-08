Von Anfang Mai bis Ende Oktober treten die zehn Grazer Fahrradpolizisten in die Pedale. Nun zogen sie eine Halbzeitbilanz. So gab es unter Rad- und E-Scooter-Fahrern 453 Alkoholvortests und 66 Alkomaten-Testungen. 56 Personen hatten mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut – und wurden angezeigt. Die Zahl alkoholisierter Radler sei erschreckend hoch, heißt es bei der Polizei. „Das Radfahren in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand ist kein Kavaliersdelikt. Es ist nicht nur strafbar, sondern auch gefährlich“, warnt Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland.