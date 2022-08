Es ist ein wirklich dicker Ordner, den André Brunner-Fruhmann heranschleppt. Der Inhalt: Die Notizen zu 300 Kindern aus ganz Österreich, die sich für die Telefon-Spiele in seiner Sendung angemeldet haben. Mit "Radinos Minidisco" bringt er auf "Mein Kinderradio" jeden Nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr gemeinsam mit dem kleinen Radio-Dinosaurier Radino (gesprochen von Doris Wiener-Pucher) Tausende kleine Radiohörer zum Tanzen und Mitspielen. "Das hat eine tolle Eigendynamik angenommen", sagt er. Die Wartezeit für die Kinder, die an den Wortspielen am Telefon teilnehmen, beträgt derzeit fünf bis sieben Monate - "weil wir da einen wahnsinnigen Aufwand betreiben", so Brunner-Fruhmann. Aber: Jedes angemeldete Kind darf mitmachen und wird zurückgerufen.