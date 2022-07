Die 25-jährige Dimana Ivanova hat während der Pandemie zwei renommierte Gastrobetriebe in St. Radegund bei Graz übernommen. Die Mutter eines acht Monate alten Sohnes ist nun Inhaberin des "Curcafés" und des Haubenrestaurants "Wir:zhaus." Im September will sie zudem ihr Masterstudium in Pharmazie abschließen. Die Jungunternehmerin erzählt über die Schwierigkeiten in der Pandemie, dem Personalmangel in der Gastro und welche Pläne sie für die beiden Lokale hat.