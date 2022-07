Stundenlang flatterte am Mittwoch ein Felsensittich rund um das Hochhaus des Styria Medien Centers auf dem Gadollaplatz 1 gegenüber der Stadthalle. Der mit einem Ring registrierte, grüne Papagei ist offenbar ausgekommen - und bisher von seinem Halter nicht gefunden worden. Noch hat sich der Besitzer bei der Kleinen Zeitung trotz eines Aufrufes nicht gemeldet. Die Tierrettung - weder von der Berufsfeuerwehr, noch des Aktiven Tierschutzes - rücken zu einem Einsatz aus, weil dieser keine Erfolgschancen habe. Der Vogel müsste durch ein Fenster ins Gebäude kommen - in freier Wildbahn sei er nicht einzufangen, so die Auskunft: Da brauche es schon den Halter, um das Tier erfolgreich einfangen zu können. Weiterhin sind wir für jeden Hinweis unter graz@kleinezeitung.at dankbar. Gestern war der aufgeregte Sittich bis zum Abend beim Hochhaus, wo ihn Mitarbeiter zur Stärkung mit Apfelstücken versorgten.

Das ist der Felsensittich, dessen Halter wir suchen © Repe

Doch es sind im Raum Graz derzeit offenbar überhaupt verrückte Papageienwochen. Wie erste Hinweise auf unseren Aufruf zeigen, sind offenbar gleich drei Vögel ausgekommen. In Fernitz lief gestern ein Einsatz der Tierrettung des Aktiven Tierschutzes und der Freiwilligen Feuerwehr. Ein ausgebüxter Papagei war in einem Kamin gefangen. Tierschutzobmann Karl Forstner hatte aber keine guten Nachrichten: Es gelang nicht, den Vogel herauszuholen, man musste den Einsatz abbrechen. Die Anruferin wollte nicht, dass der Kamin geöffnet wird.

Mehr Glück hatte eine Grazerin, deren Sonnensittich "Schamsi" Anfang Juli ausgekommen ist. Dieser ist jemandem auf dem Karmeliterplatz zugeflogen und nun im Heim des Landestierschutzvereines, bis seine Besitzerin aus dem Urlaub retour ist.