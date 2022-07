Es ist ein Dilemma, das am Mittwoch für viele Hunderte Bedienstete im Styria Media Center Gesprächsstoff liefert und einige auch schon die Telefonnummer der Grazer Berufsfeuerwehr wählen ließ. Seit Stunden umkreist ein offensichtlich ausgekommener Papagei das Hochhaus auf dem Gadollaplatz 1 und der Exot landet immer wieder auf der Terrasse im ersten Stock und auf Fensterbankerln aller Etagen, immer wieder auch vor der Nase von Mitarbeitern, die in Sorge um den bunten Vogel sind.

Die Anrufe bei den Tierrettern der Feuerwehr sind aber erfolglos. Dort heißt es aus Erfahrung, man sei chancenlos, diesen Vogel einzufangen, wenn er nicht verletzt sei und weiter munter herumfliege. Man würde ihn aber übernehmen, sollte er eingefangen worden sein. Damit braucht es wohl den Vogelhalter, auf den der gefiederte Freund vielleicht hört und zu ihm kommt. Falls der Besitzer des Papageis, es handelt sich offenbar um einen Felsensittich, diese Zeilen liest, kann er unter graz@kleinezeitung.at Kontakt aufnehmen. Der - mit Ring registrierte - Vogel scheint seinen (Sicherheits-)Platz rund um dieses Hochhaus gewählt zu haben.

Ein wenig erinnert der Fall an den frei fliegenden Ara im Volksgarten (siehe Video unten) und im Augarten, der vor einigen Monaten für Aufregung gesorgt hat.

Der Sonnensittich ist schon wieder in Sicherheit © KK

Und noch ein ausgebüxter Papagei

Ein erster Hinweis ist noch am Mittwochnachmittag bei uns eingegangen. Doch war das augenscheinlich ein andersfarbiger Vogel, der schon wieder eingefangen worden ist, wie sich nach einem Telefonat mit seiner Besitzerin herausgestellt hat. Der bereits am 3. Juli in Gries entkommene Sonnensittich ist am Karmeliterplatz geschnappt worden und wartet nun im Tierheim auf die Rückkehr seiner Besitzerin aus dem Urlaub.