Mobilität in Graz

Graz hat jetzt eine eigene Beauftragte für Fußgängerinnen und Fußgänger

Mit Renate Platzer wurde am Donnerstag die erste Fußgänger:innen- beauftragte der Stadt Graz vorgestellt. Warum es sie braucht und wo sie in Zukunft besonders hinschauen will.