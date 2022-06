Von 4. bis 10. Juli steht in Graz zum zweiten Mal die Woche der Inklusion auf dem Programm. Grazerinnen und Grazer können dabei unter anderem ihre Geschicklichkeit am Rollstuhl-Parcours testen oder sich blind durch die Stadt führen lassen. Barrieren im Kopf sollen so abgebaut werden. Doch wie sieht es abseits dieser kurzen, spaßigen Einblicke bei Festen und Aktionswochen aus? Was passiert, damit Menschen mit Behinderung selbstbestimmt in Graz unterwegs sein können, wo ist noch Luft nach oben?