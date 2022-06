Für Neubauprojekte in Graz war das Thema Gasheizung auch vor drei Jahren problematisch. Der Ausstieg war schon Thema, die Stadt will Fernwärme forcieren, die freilich auch noch am Gas hängt. Am Beispiel einer großen Siedlung am Eichbachweg zeigt sich das durch Ukrainekrieg und Kostenanstieg verschärfte Problem: Das Projekt des Immobilienentwicklers Thomas Tonweber, das in Bau ist, umfasst 154 Wohnungen mit einer Gasbrennwertheizung.