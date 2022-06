Die FFP2-Maske wird in den Öffis zwar noch von einigen Fahrgästen getragen, Pflicht ist sie aber nicht mehr. Was in einigen Straßenbahnen jedoch zur Verwunderung eines Kleine-Zeitung-Lesers auch jetzt noch zu sehen ist: Der Bereich hinter dem Fahrer ist mit einer Kette abgesperrt, die erste Tür kann nach wie vor nicht zum Einsteigen oder Aussteigen benutzt werden.