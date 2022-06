Spazieren Sie auch regelmäßig durch die Grazer Innenstadt, in der Hand ein Einkaufssackerl oder ein Eis? Dann gehören Sie zu jenen 214.000 Personen, die zuletzt pro Woche beim Stadtbummel registriert wurden – als Beweis, dass in Graz fast schon wieder so viele Passanten unterwegs sind wie vor der Pandemie.