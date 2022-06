Deutschland ist längst in der Sommerwelle, Österreich am besten Wege, von einer anhebenden bald überrollt zu werden. Die Coronainfektionen steigen wieder deutlich an. In Graz ist die Zahl der aktiv Infizierten in der Vorwoche auf über 1000 gestiegen und liegt aktuell bei 1120 und einer Inzidenz von 384,7. In Graz-Umgebung ist die Zahl der Infizierten bei 478, die Inzidenz bei 302,8.