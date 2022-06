Nach zwei Jahren Pause, in denen es alles andere als still war beim springfestival, meldet sich das Festival für elektronische Musik lautstark zurück und bringt die Stadt vier Nächte und fünf Tage lang zum Tanzen. Dank internationaler Acts wie Fatboy Slim, Juju (einzige Festival-Show), Chris Liebing und Elderbrook sind die Festivalpässe längst ausverkauft, doch einen Teil des Events gibt es sogar kostenlos zu erleben – wie „Springfestival for the masses“ von heute bis Freitag je von 16 bis 21.45 Uhr am Mariahilferplatz.

Neben den Hauptlocations Dom im Berg, Kasematten, Postgarage und Parkhouse steigen im Kunsthaus, Lendhotel, Promenade, Mild, Schlossbergrestaurant und Salon Marie DJ-Auftritte unter dem Titel „In the wild“. Eintritt frei heißt es auch bei der Closing-Party mit Mollono.Bass am Sonntag ab 12 Uhr auf den Kasematten (hier geht es zum Timetable).

Kostenlos ist eine Diskussion zum spannenden Thema Inklusion in der Clubszene (heute, 18 Uhr, Dom im Berg) – wie auch zahlreiche (DJ-)Workshops, die aber allesamt schon ausreserviert sind. Einen Teil der Ergebnisse gibt’s aber am Fahrrad zu hören: Die Bikeparade startet am Samstag um 18 Uhr vor dem Lendhafen.

Eine Premiere sind die „Body and Mind“-Sessions im Lendgarten – mit gratis Yoga und Atemkurse für alle.

Das springfestival 2021 - da noch ohne Club-Veranstaltungen - im Foto-Rückblick: