Zum traurigen Finale im Obsorgestreit um die vierjährige Sandy (Name von der Redaktion geändert) ist es gestern gekommen. Wie berichtet, ist die 28-jährige Mutter aus der Steiermark mit dem Kind vor einem Monat untergetaucht, damit der Vater aus den USA die Kleine nicht zu sich holen konnte. Am Mittwoch war das Versteckspiel zu Ende. Fahnder haben Mutter und Tochter in der Weststeiermark bei Freunden der Familie ausfindig gemacht. Im letzten Monat soll die Steirerin auf der Flucht vor der Kriminalpolizei mit ihrem Kind sechsmal die Adresse gewechselt haben.