Vater will Tochter aus der Steiermark in die USA holen: Mutter kämpft um Sandy (4)

Ein vierjähriges Mädchen sollte am Donnerstag mit Polizeigeleit bei ihrer Mama in der Steiermark abgeholt und in die USA zurückgebracht werden. Die Steirerin (28) ist abgetaucht. Ihr droht nun ein Haftbefehl.