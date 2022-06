Es ist wie eine riesige Wühlkiste voller Kleidung – auch von Designern und hochwertigen Marken –, dazu Kosmetik, Sportartikeln und Einrichtungsgegenständen, und das alles um mehr als die Hälfte günstiger: 16 Filialen des Off-Price-Retailers TK Maxx, dem europäischen Ableger der US-amerikanischen Kette TJ Maxx, gibt es bereits in Österreich, in der Nähe von Graz etwa in der Shoppingcity Seiersberg. Ab dem Herbst wird TK Maxx nun eine zweite Filiale in der Steiermark eröffnen – und zwar im Murpark.

Der neue Store wird auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern alles von Mode für die ganze Familie bis hin zu Accessoires, Beauty und Homeware bieten. Die Vorfreude ist bei Center-Managerin Edith Münzer naturgemäß groß: "Dass wir TK Maxx für seinen ersten Standort in Graz gewinnen konnten, zeigt, dass der Murpark als Standort großflächigen Fashion-Anbietern das richtige Umfeld für eine erfolgreiche Entwicklung bietet."

Innerhalb der SES Spar European Shoppingcenters, zu denen der Grazer Murpark zählt, wird das nun die dritte Filiale nach dem Huma Eleven in Wien und dem Atrio in Villach.