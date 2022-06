Ungefähr drei Bagger, fünf neue Tafeln und sagen wir 2815 Pflastersteine mehr oder weniger fallen auch nicht mehr ins Gewicht. Also kommen zu den sommerlichen Straßenbaustellen in Graz noch zwei hinzu, die das verspätete Einlösen eines Versprechens markieren – und sich bitteschön ein bisschen beeilen sollen: Denn die Neugestaltung des Griesplatzes und die Verlegung der Regionalbus-Endstationen in Richtung Mur sollen bis Ende des Jahres fertiggestellt sein. Um ab Jänner 2023 für den Beginn der „Innenstadtentflechtung“ gerüstet zu sein – und somit für eine weitere Baustelle beim Andreas-Hofer-Platz.