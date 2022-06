In Innsbruck ziert das Goldene Dachl als Wahrzeichen einen "Prunkerker" - in Graz befinden sich unter einem goldenen Dach 160 Zimmer. Sie gehören "Motel One", dessen Bau gerade in die Zielgerade einbiegt. Wann genau das nagelneue Hotel eröffnet, war bis zuletzt unklar - nun steht es fest: "Unser neues Motel One Graz ist jetzt buchbar für Aufenthalte ab 1. August", gab das Unternehmen vor wenigen Stunden auf seiner Facebookseite bekannt. Und: "Im Interior vereinen sich moderne und historische Design-Elementen: Von Stuck über Fischgrätparkett bis Street Art ist alles mit dabei."