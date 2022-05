Die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ hat sich eigentlich festgelegt: Keine U-Bahn, sondern ein S-Bahn-Tunnel kombiniert mit einem Tram-Ausbaupakt soll den öffentlichen Verkehr in Graz nach vorne bringen. Wo der Tunnel genau verläuft, welche Tram-Schienen konkret verlegt werden, soll bis Jahresende am Tisch liegen. Dann will die Koalition in die intensiven politischen Verhandlungen mit Land und Bund gehen, was die Finanzierung betrifft.