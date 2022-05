Er bitte um Verständnis. Und darum, erst bei der morgigen Eröffnung wiederzukommen, erklärt Albin Sorger-Domenigg einem Ehepaar, das Dienstagfrüh schon einmal neugierig in die Filiale der Bäckerei in Graz-Eggenberg marschiert. Doch nach dem Generalumbau startet diese erst am 1. Juni neu durch – dann allerdings mit allerhand Neuerungen im Gebäck, äh Gepäck.